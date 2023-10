Besoin de vacances?: Douze lieux méconnus pour s'évader en 2024

Matera est l’une des douze destinations (encore) inconnues qui se doivent de figurer sur votre bucket list de 2024. GETTY IMAGES

Avez-vous déjà entendu parler de l’île de Poel, de la Valle del Huasco ou du Gers? Si ce n’est pas le cas, ce n’est guère surprenant. Ces destinations encore méconnues figurent dans la catégorie «À découvrir» du guide de voyage allemand «Wohin geht die Reise?» 2024 de Marco Polo.

Le lac de Spitzingsee, en Allemagne

À environ 70 kilomètres de Munich se trouve l’idyllique lac de Spitzingsee. Contrairement au très chic Tegernsee, au célèbre Schliersee et au plus grand Chiemsee, il est le petit inconnu parmi les lacs de la région. Au programme: randonnées, excursions à vélo ou en bateau et ski.

Bienne, en Suisse

Et si vous faisiez un city-trip à Bienne? La vieille ville avec ses façades colorées, ses fontaines pittoresques, ses terrasses de cafés et ses galeries d’art, ne manquera pas de vous séduire. Les vins blancs qui y sont proposés proviennent directement de la rive nord baignée de soleil du lac de Bienne et la nature est quasi à vos pieds dans cette ville bilingue.

Darmstadt, en Allemagne

Darmstadt ne figure probablement pas sur votre liste de destinations de voyage, mais a pourtant quelques atouts surprenants à faire valoir. Elle est à la fois une ville de savoir, d’architecture et de culture et convainc par ses nombreux espaces verts et ses nouveaux quartiers futuristes.

L’île de Poel, en Allemagne

Pour beaucoup, la petite île de Poel en mer Baltique n’est rien d’autre qu’un point sur une carte. D’une superficie de 35 km², elle est la destination idéale pour les touristes en quête du charme authentique d’une île, qu’ils trouveront dans l’une des petites pensions familiales, loin de l’agitation d’Usedom et de Rügen.

Les îles Scilly, au Royaume-Uni

L’archipel de Scilly est situé à 50 kilomètres de la côte sud-ouest de l’Angleterre, en plein Gulf Stream. Sur les 140 îles au relief accidenté qui le composent, seules cinq sont habitées. Plages de sable blanc, pubs traditionnels anglais et rythme paisible vous permettront de passer des vacances d’un autre genre.

Le Gers, en France

Vignobles et champs de tournesols à perte de vue, petites cités médiévales et châteaux imposants caractérisent le Gers, en région Occitanie. Peu peuplé, ce département situé à l’ouest de Toulouse est surnommé la «Toscane française». De quoi ravir ceux qui sont à la recherche de plaisir pur.

Basilicate, en Italie

La région de Basilicate, au sud de l’Italie, n’est pas seulement la patrie de la troisième plus ancienne ville du monde, elle séduit aussi par ses parcs naturels, ses montagnes, ses douces collines, ses lacs turquoise et ses deux mers. Si vous êtes amateur de vacances actives, vous y trouverez votre compte – avant de reprendre des forces en goûtant à la cuisine régionale.

Le Suriname, en Amérique du Sud

Si vous avez l’esprit aventurier, le plus petit pays d’Amérique du Sud est exactement ce qu’il vous faut, d’autant plus que le tourisme n’y est encore qu’à ses balbutiements. Certes, les 400 kilomètres de côte ne se prêtent pas vraiment à la baignade, mais il vous sera toujours possible de piquer une tête dans l’une des nombreuses rivières. Parmi les points forts, on peut citer la forêt tropicale intacte ainsi que la grande diversité de la faune.

L’île de Kyūshū, au Japon

La troisième plus grande île du pays compte 17 volcans actifs qui fournissent des centaines de sources chaudes. Mais le cœur culturel du Japon, ce sont aussi les châteaux, les jardins, les cerisiers, les côtes rocheuses, les temples et les spécialités culinaires.

La Valle del Huasco, au Chili

Les amateurs de grand air seront ravis de découvrir la Valle del Huasco. Le désert aride est traversé par des rivières sur les rives desquelles poussent des fleurs, des herbes aromatiques et des fruits. Rien de tel que le vélo ou la marche pour découvrir la région. Une fois le soleil couché, vous pourrez observer les étoiles sous un ciel dégagé.

La baie de Chesapeake, aux États-Unis

Si vous aimez les États-Unis et êtes fan de baignade, la baie de Chesapeake est exactement ce qu’il vous faut. La région s’étend sur plus de 12 000 km² de Washington D.C. et Baltimore jusqu’à l’Atlantique. C’est l’endroit idéal pour faire de la voile, du canoë, pêcher et bien manger.

L’Équateur, en Amérique du Sud