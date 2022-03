Défoncée : Beth Ditto a passé une nuit au commissariat

La chanteuse de Gossip a été arrêtée par la police alors qu’elle hurlait dans la rue. Elle a été relâchée quelques heures plus tard, après avoir dessoûlé.

Vendredi soir, alors qu’elle faisait la fête dans un bar de Portland, Beth Ditto a bu plus que de raison et a été arrêtée par la police pour comportement désordonné. Selon le site wweek.com , la chanteuse est sortie de l’établissement après que le barman a refusé de la servir parce qu’elle était déjà ivre. En sortant dans la rue, Beth a lancé ses chaussure et son sac en criant «Obama! Obama!».

Un ami a alors tenté de la faire entrer dans une voiture, mais la police est arrivée au même moment. La star a été arrêtée à 1h42, samedi matin, et a été relâchée quelques heures plus tard, après avoir cuvé son vin. Si elle est reconnue coupable lors d’une audience dont la date n’a pas encore été fixée, Beth Ditto risque 2 500 dollars d’amende et six mois de prison.