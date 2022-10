Xavier Bettel va aborder les grands défis du pays

Le chef du gouvernement devrait évidemment aborder les sujets de l'inflation et de la crise énergétique, qui touchent les résidents et les travailleurs au quotidien. La transcription dans la loi de l’accord tripartite, négocié en septembre, devraient aussi occuper une large place dans le discours de Xavier Bettel. Les préoccupations plus intemporelles, comme le climat, seront à n’en pas douter développés. De même que l’actualité internationale, avec la guerre en Ukraine et les risques sur la sécurité.