«Je ne le mettrai plus à l’ordre du jour tant que je suis Premier ministre»

«Je me suis pris une gaufre»

Quoi qu'il en soit, il ne compte pas proposer de nouveau référendum sur le droit de vote des résidents étrangers pour les élections législatives. «Je me suis pris une gaufre en 2015, comme on dit en bon luxembourgeois», se remémore-t-il. «80% des électeurs ont voté contre donc je me suis engagé à ne plus le mettre à l’ordre du jour tant que je suis Premier ministre. Désormais on peut devenir luxembourgeois plus facilement pour ceux qui veulent y participer».