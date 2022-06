Guerre en Ukraine: Xavier Bettel dans la ville martyre de Boutcha

Le Premier ministre s'est ensuite rendu dans la ville de Borodyanka, au nord ouest de Kiev. Le chef du gouvernement a circulé dans cette ville meurtrie par la guerre, entre des immeubles en ruines et est allé à la rencontre de la population. «Borodyanka a souffert au point d'être totalement détruite par l'agression russe et est aujourd'hui un symbole de cruauté et de violence insensées. Rien ne peut exprimer l'horreur de ce qui s'est passé ici», a-t-il réagi.