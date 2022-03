Participations financières : Bettel joue la carte de la transparence

LUXEMBOURG - Des ministres profitent-ils de la flambée des prix de l’énergie? Le Premier ministre a lui-même fait le point sur l’actionnariat de son gouvernement.

On y apprend par exemple, que s’il ne détient plus de parts dans une société énergétique, Xavier Bettel a des participations dans les sociétés Celsion, Deutsche Bank, la Société générale, Akebia, Alrux SCI et Nintendo. Outre les participations financières, cette liste répertorie les activités rémunérées exercées au cours des 10 années précédant la prise de fonction et les activités professionnelles exercées par le/la conjoint(e).