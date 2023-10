«L’impôt doit être juste, mais pas dissuasif»

Xavier Bettel est confiant, «zen», motivé pour continuer. Vincent Lescaut/L'essentiel

L'essentiel: À quelques jours des élections, quel est le sentiment qui prédomine?

Xavier Bettel: Celui de ne pas être confiant mais celui de ne pas être inquiet non plus, d'être zen, d'avoir fait le maximum pendant cinq ans, d'être motivé pour continuer. J'ai fait le maximum face à une crise Covid, une crise d'énergie, une crise d’inflation. Nous avons l'inflation la plus basse d'Europe et nous ne nous sommes pas trop mal débrouillés avec la crise Covid, donc c'est aux gens de juger.

Au moment du référendum, vous militiez pour une limitation à dix ans des mandats ministériels…

Oui et 80% des gens se sont prononcés contre. Ils nous ont dit: "On décidera quand on en a marre de vous ou pas". Et puis je vois aussi qu'aujourd'hui, on a une situation économique fragile, un tissu de connaissances et je pense que cela peut être utile de pouvoir encore mettre le réseau, les compétences, l'engagement, l'énergie à profit.

La priorité est-elle de reconduire la coalition actuelle?

Non, la priorité, c'est de pouvoir réaliser la politique pour laquelle je me bats et défendre mes valeurs. Je ne suis marié à personne, je n'ai pas de préférence. Ce sont les électeurs qui vont s'exprimer le 8 octobre, pour dire ce dont ils ont envie et à nous de respecter les indications qu'ils vont nous donner.

Avec des préférences pour certains partis?

Il y a des partis que j'exclus, l'ADR, déi Lenk, ce n'est pas possible. Je suis diamétralement opposé, que ce soit sur la politique européenne et sur tellement d'autres points.

Sur la question du logement, est-ce que simplifier les procédures suffit alors que le problème est d'abord le prix des terrains?

Il n'y a pas de solution miracle, mais un ensemble de solutions que l'on doit prendre. C'est la simplification administrative, construire plus et plus haut et mettre davantage en location car, par exemple, un jeune qui part de chez ses parents n'a pas de capital. Même libéral, je suis aussi pour taxer les logements vides ou les terrains constructibles et non bâtis. Il y a des gens qui ont 20 ou 25 terrains qui les gardent juste pour des raisons de spéculation.

Les travailleurs veulent mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle. Est-ce que ça passe forcément par une baisse de la durée légale du travail?

On peut faire cela aussi avec de la flexibilisation, je ne suis pas pour un modèle unique pour tout le pays. On a aujourd'hui une pénurie de main-d'œuvre, j'ai un problème de compétitivité. Dans la finance, par exemple des fonds partent du Grand-Duché. Je dois freiner une érosion, attirer des nouveaux et consolider ceux qui sont ici. Concrètement, on aimerait une annualisation du temps de travail, mais également des aménagements par exemple pour les parents jusqu'à ce que les enfants aient 13 ans. Cela permettrait d'encourager les gens à garder le lien de travail.

La réforme fiscale doit-elle conduire à une augmentation des impôts pour les plus riches?

On a un petit groupe de gens qui paient beaucoup d'impôts, jusqu'à 54,8% si mes calculs sont bons. S'ils voient qu'ils peuvent payer moins d'impôts dans les pays voisins, ils vont partir. Il ne faut pas faire fuir les plus riches. C'est vrai que l'impôt doit être juste, mais pas dissuasif. Si je veux une politique sociale - c'est 50% du budget de l'État -, il faut que je puisse encaisser des recettes. Et la place financière, c'est ma vache à lait. Sans elle, pas de politique sociale, donc il faut rester attractif.

Le DP veut adapter régulièrement le barème d’impôt à l’inflation, après avoir longtemps dit que cela coûtait cher.

On s’est engagé à partir du 1er janvier sur 2,5 tranches. La non-adaptation a été décidée par Luc Frieden, qui aujourd’hui la critique… Mais je ne vais pas faire une réforme tout de suite s’il faut faire un emprunt national pour cela. On espère que la situation économique va s’améliorer, mais je ne veux pas promettre moins de travail, plus d’argent et moins d’impôt. Cela fait dix ans que nous tentons de faire une politique raisonnable, où l’on garde les intérêts des uns et des autres dans le même viseur.

La sécurité s’invite de plus en plus dans le débat. Comment l’abordez-vous?

Il y a de l’objectif et du subjectif. Il faut prendre au sérieux les craintes des citoyens. Une dame qui a porté plainte a passé presque plus de temps au commissariat que la personne arrêtée. Il y avait une certaine frustration. Je plaide pour la comparution immédiate, pour ne pas qu’un procès ait lieu six mois ou un an après. Cela participe au sentiment d’insécurité. On doit donner plus de moyens à la police et à la justice. Mon parti est d’avis qu’il faut une police municipale dans les grandes communes.

Député, bourgmestre puis Premier ministre

Quelle est la différence entre le Xavier Bettel de 2013 et celui de 2023?

Quelques kilos! Des cheveux gris aussi. J’ai appris beaucoup de choses, j’ai vécu des moments très durs. Aussi des moments de solidarité pendant le Covid, les inondations, la tornade. J’ai vécu des moments tristes, comme la mort du Grand-Duc Jean, que j’appréciais beaucoup. Au niveau international, nous avons pu avancer sur des dossiers, et j’ai connu des moments durs avec l’affaire LuxLeaks.

Regrettez-vous certaines choses?

Je suis davantage content des réformes faites, comme la cérémonie civile à la fête nationale. S’il y a une chose où je me dis que l’on est plus intelligent après, c’est la gestion du Covid. Mais il faut savoir que les décisions ont été prises selon les connaissances au moment précis. Aujourd’hui, je ferai différemment, mais je n’avais pas toutes les informations sur le moment.

Vous êtes en campagne pour rester Premier ministre, sinon rien?

Non, c’est l’engagement des idées pour lesquelles je me bats. Mon parti ne sera pas tributaire de mon job. C’est l’électeur qui va choisir. Je vais bien sûr me battre pour être Premier ministre, ce serait hypocrite de dire le contraire.

Il est donc possible de vous imaginer ministre?

Je serai là où les gens décident de me mettre! Je n’ai jamais pensé à l’avance où je serai après. Je suis devenu bourgmestre et Premier ministre sans que cela soit prévu. Je vis au jour le jour.

Votre avenir personnel ne vous inquiète pas ?

Il ne m’a jamais inquiété. J’ai aussi été avocat, donc si je n’ai plus de fonction élective, il me reste une autre possibilité, c’est une liberté. Le jour où je n’ai plus l’énergie, la volonté, je peux faire autre chose.