Une entrevue entre Bettel et Macron à Paris

Le ministère de l'Environnement et la House of Automobile ont signé ce mercredi un accord environnemental pour une meilleure valorisation des véhicules hors d'usage (VHU), indique le ministère dans un communiqué. L'accord détaille les obligations des producteurs et le déroulement de la gestion des déchets des VHU. Il remplace un accord signé en 2016 et qui est arrivé à échéance.