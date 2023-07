Élections législatives au Luxembourg : Bettel officiellement candidat, le DP dévoile ses têtes de liste

Le comité directeur du DP a désigné ce vendredi Xavier Bettel comme tête de liste nationale pour les prochaines élections législatives, prévues le 8 octobre. Rappelons que le Premier ministre avait confié la semaine dernière son envie d'être candidat et de rester le chef du gouvernement pour un troisième quinquennat consécutif.

Ce vendredi, le Parti démocratique a aussi dévoilé ses huit têtes de listes: dans le centre, le Premier ministre Xavier Bettel et la ministre des Finances Yuriko Backes ont été confirmés. Dans le sud, le DP a prévu le ministre de l'Éducation Claude Meisch et le nouveau ministre de la Famille Max Hahn. Pour le nord, le président de la Chambre Fernand Etgen et le ministre de la Fonction Publique Marc Hansen sont aux manettes.