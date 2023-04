Législatives 2023: Bettel pas encore candidat, mais «l'envie et l'énergie sont encore là»

Dans six mois, le dimanche 8 octobre, les électeurs luxembourgeois décideront de leur gouvernement pour les cinq prochaines années. Troisième mandat pour Xavier Bettel, promotion pour les ministres LSAP Paulette Lenert ou Déi Gréng Sam Tanson, ou encore surprise à la tête du gouvernement? Les paris sont ouverts. Et le Premier ministre sortant ne s'est pas encore déclaré candidat pour ces législatives. «Ce n'est pas ma “première” priorité, c'est à mon parti (NDLR: le DP) d'en décider», a-t-il dit dans une interview avec nos confrères de RTL. Mais, s'il ne dit pas encore ouvertement qu'il veut y retourner pour un troisième mandat, il donne quelques indices.

«Je mentirais si je disais que j'ai la flemme», lance-t-il ainsi. «L'envie, l'énergie et la motivation sont toujours là». D'autant que «l'alchimie avec le LSAP et les Verts fonctionne bien», assure le chef du gouvernement depuis décembre 2013. «Nous travaillons ensemble, je ne vois pas où il y a une fin de vie» de la coalition qui avait écarté le CSV du pouvoir il y a près de 10 ans.

«Non» aux 35 heures

S'il a envie de poursuivre un programme de gouvernement retardé par le Covid et les conséquences de la guerre en Ukraine (crise de l'énergie, inflation…), Xavier Bettel dit ne pas être prêt à tout pour rester au pouvoir. «Je ne deviendrai pas Premier ministre juste pour le rester. Je ne me présenterai pas aux élections pour rester Premier ministre et foncer droit dans le mur». Il fixe ainsi des mesures qu'il rejette catégoriquement, comme la semaine de 35 heures, les partenaires socialistes faisant de la réduction du temps de travail un de leurs chevaux de bataille électorale. Pas question, non plus, pour Xavier Bettel, d'augmenter les taxes sur les entreprises ou d'introduire un impôt sur la succession, «déjà soumise à des droits».