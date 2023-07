Le Luxembourg en bref: Avant les législatives, Bettel en pole dans un sondage

À quatre mois des législatives d'octobre près d'un sondé sur trois veut voir Xavier Bettel (DP) rester Premier ministre (32%, +2% par rapport à avril dernier) selon le Politmonitor d'Ilres pour RTL et le Wort. Il devance, parmi les têtes de liste, Luc Frieden (CSV, 23%, +3), Paulette Lenert (LSAP, 22%, -1) et Sam Tanson (déi Greng, 4%, -2). Près de 68% des plus de 1000 sondés jugent plutôt bon ou très bon le travail du gouvernement. Enfin 48% souhaitent voir le LSAP et le CSV dans la future coalition, juste devant le DP (46%). Les Verts (22%) et les Pirates (16%) sont distancés.