Le Luxembourg en bref: Xavier Bettel s'est entretenu avec Olaf Scholz

Le gouvernement a déposé le projet de loi pour remplacer le dépôt de carburant de l'aéroport du Findel, qui date des années 70, par un nouveau, d'une capacité plus de trois fois supérieure. Et il faudra faire vite, car les autorisations de l'ITM et de l'Administration de l'environnement pour les infrastructures actuelles de 8 000 m³ arrivent à échéance fin mars 2024. Le nouveau dépôt de carburant serait composé de six réservoirs de 5 000 m³ chacun sur le site du Höhenhof.