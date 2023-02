Xavier Bettel: «Peuple ukrainien, nous sommes à tes côtés»

À l’occasion de la guerre d’agression contre l’Ukraine déclenchée par la Russie il y a un an, le gouvernement luxembourgeois indique, ce vendredi, qu'il «continuera d’apporter une aide substantielle à l’Ukraine, afin de lui permettre d’exercer son droit de légitime défense». «Il restera aux côtés de l’Ukraine pour l’aider à faire face aux conséquences humanitaires et économiques de la guerre et à combler ses besoins importants en matière de déminage et de reconstruction post-conflit», ajoutent le ministère d'État et le ministère des Affaires étrangères et européennes, dans un communiqué.