Bettel veut que Zelensky et Poutine «se parlent vraiment»

Xavier Bettel (à gauche) et Volodymyr Zelensky, lors d'un sommet à Bruxelles (Belgique), le 9 février dernier. AFP

Xavier Bettel s'est prononcé ce mercredi en faveur de discussions directes entre le président ukrainien Volodymyr Zelesnky et son homologue russe Vladimir Poutine. «Je pense que la seule solution intelligente serait maintenant que les deux dirigeants se parlent vraiment», a déclaré ce mercredi le Premier ministre du Luxembourg à l'agence de presse allemande DPA.

Xavier Bettel rappelle avoir déjà proposé de telles discussions il y a plus d'un an lors d'entretiens téléphoniques avec les deux présidents. Zelensky aurait été prêt à le faire, mais pas Poutine. «La proposition est toujours là, dit le Luxembourgeois. Mais nous ne sommes plus dans la même situation».

«Mettre fin à une guerre, c'est faire preuve de grandeur»

À l'époque, le président russe «n'était malheureusement pas prêt à trouver une solution constructive, regrette Xavier Bettel. Je lui ai simplement dit qu'il se mettait dans un coin et qu'il serait de plus en plus difficile d'en sortir».

Le dirigeant luxembourgeois ajoute qu'il n'y a «pas de raison» de faire la guerre. «Commencer une guerre est facile. Mettre fin à une guerre, c'est faire preuve de grandeur», estime-t-il. Jusqu'à présent, Vladimir Poutine n'a toutefois «pas montré qu'il était prêt à reconnaître une erreur et à y mettre fin».

Si Zelensky lui demandait d'essayer de téléphoner à Poutine, Xavier Bettel «le ferait immédiatement. «Un cessez-le-feu est la chose la plus importante», souligne le Premier ministre. Selon lui, Poutine ne peut pas non plus déclarer maintenant «“J'arrête et tout va bien“. Non, un pays a été détruit. Cela me rend triste».

