Guerre en Ukraine: «Nous continuerons à soutenir l'Ukraine et son peuple»

«Nous nous défendons contre la force la plus anti-européenne du monde moderne», a-t-il lancé. «Nous nous défendons, nous vous défendons», a-t-il ajouté, sous les applaudissements nourris des eurodéputés.

Après des étapes à Londres et Paris la veille, le dirigeant ukrainien participe jeudi à Bruxelles à un sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE, auxquels il demandera de livrer des avions de combat à Kiev face aux avancées de l'armée russe, près d'un an après le déclenchement de l'offensive de Moscou.