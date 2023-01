Sommet mondial à Davos : Bettel joue au VRP de luxe pour… les mangues pakistanaises

Après deux années de pause pour cause de pandémie, les élites politiques et économiques mondiales font leur retour à Davos (Suisse), pour une réunion largement dominée par la guerre en Ukraine. Les dirigeants s'accordent toutefois des moments plus légers. Xavier Bettel apparait ainsi ce mercredi dans une vidéo insolite, réalisée par Bilawal Bhutto Zardari, le ministre des Affaires étrangères du Pakistan, sur Twitter.