Le Luxembourg en bref: Bettel veut un prix du gaz plafonné

La direction de la Santé préconnise une vaccination contre le pneumocoque pour les personnes de plus de 65 ans et pour les plus de 18 ans qui souffrent de maladies prédisposant aux formes graves d'infections.

Les pneumocoques sont des bactéries qui peuvent provoquer des pneumonies et des septicémies chez certains patients. Le risque d'infection grave avec des complications augmente à partir de 65 ans et chez les personnes immunodéprimées ou avec certaines maladies. Qui plus est, le pneumocoque se montre résistant, ces dernières années, aux antibiotiques. Pour plus d'informations, vous pouvez vous adresser à votre médecin.