Réactions au Luxembourg: Xavier Bettel salue la réélection d'Emmanuel Macron, son «collègue et ami»

La réélection d’Emmanuel Macron à la présidence de la République française a été accueillie avec satisfaction, dimanche soir, par la plupart des élus luxembourgeois. «Heureux de pouvoir continuer à travailler avec Emmanuel Macron, un collègue et ami qui défend nos valeurs démocratiques et notre projet européen commun», a indiqué Xavier Bettel sur Twitter. Le Premier ministre a régulièrement affiché sa proximité avec le président français.

Parmi les autres élus, le mot qui revenait le plus souvent était le «soulagement». «Je suis contente et soulagée de ce résultat clair. Macron devrait rester fidèle à son engagement pro-européen, tandis que je me faisais du souci en imaginant Marine Le Pen présidente», a indiqué la députée Djuna Bernard (Déi Gréng). Elle espère que le président «tiendra ses promesses d’écologie émises entre les deux tours». «L’Europe a gagné, on pourra faire les réformes», se réjouit Yves Cruchten (LSAP), président de la commission Affaires étrangères à la Chambre. Selon lui, «l’arrivée de Mme Le Pen aurait généré des blocages». Toujours au sein de la majorité, Carole Hartmann (DP) «est soulagée car on ne savait pas ce qui allait se passer». Si elle loue la France «qui a fait le choix de la démocratie», elle ne comprend pas «l’abstention si élevée, notamment chez les jeunes».