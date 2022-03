Logements : Bettembourg va aménager des logements pour les étudiants

BETTEMBOURG - «Ces logements sont stratégiquement disposés à 200 mètres de la gare». Le bourgmestre de Betttembourg, Roby Biwer, explique que sa commune «a acheté trois maisons pour des logements sociaux et, surtout, étudiants.

Et, d'ici un an, une quinzaine d'étudiants pourront habiter là. «Nous mettons les maisons à disposition de l'État et de l'Uni pour 15 ans».