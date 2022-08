Aux États-Unis : Beyonce au sommet des ventes, une première depuis «Single Ladies» en 2008

La superstar américaine Beyonce s'est propulsée au sommet des ventes aux Etats-Unis avec un titre tiré de l'album «Renaissance», une première pour l'artiste depuis près de 15 ans. C'est son single «Break My Soul» qui s'est hissé, lundi, tout en haut du palmarès Billboard Hot 100. Le titre «Single Ladies» avait fait aussi bien fin 2008. Le disque «Renaissance», sorti le 29 juillet, est aussi en tête du palmarès Billboard pour les albums. Deuxième meilleur résultat de l'année, derrière Harry Styles et son «Harry's House».

Événement musical de l'été

La «reine» Beyonce y chante «Spazzin on that ass, spazz on that ass». Le terme «spaz» en anglais, dérivé de l'adjectif «spastic» («spastique»), peut être utilisé pour se moquer de personnes souffrant d'une infirmité motrice cérébrale et peut être associé au sens large aux termes «crétin», «dérangé» ou encore «empoté». Aux Etats-Unis, le mot «spaz» est peu fréquent et semble plutôt qualifier une personne jugée «hors de contrôle» ou qui agit de manière «erratique».