Renaissance Tour: «Beyoncé est certainement blessée»

Si le premier concert de la tournée de Beyoncé, donné à Stockholm le 10 mai 2023, a ravi et ébloui les spectateurs, il les a également inquiétés. En cause: beaucoup moins de chorégraphies et moins d’énergie que ce à quoi la star de 41 ans les avait habitués. Les fans de Queen B en sont sûrs, leur idole souffre, même s’ils ne savent pas de quoi.