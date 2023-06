Beyoncé et Jay-Z ont passé du bon temps sur la Côte d’Azur

Beyoncé est en pleine tournée mondiale, commencée à Stockholm, ce qui ne l’empêche pas de trouver un peu de temps pour se détendre. C’est ce qu’a en tout cas réussi à faire la membre de Destiny’s Child juste avant son concert du 24 juin 2023 à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne. C’est sur la Côte d’Azur que la chanteuse américaine de 41 ans s’est rendue pour recharger les batteries, en compagnie de son mari Jay-Z et de l’homme d’affaires Steve Stoute.

C’est ce dernier qui a vendu la mèche dans une publication postée le 25 juin 2023 sur Instagram. On découvre à travers celle-ci plusieurs photos montrant le couple de stars manger sur la terrasse de l’auberge de la Colombe d’or et poser devant des tableaux de maîtres exposés dans le luxueux établissement de Saint-Paul-de-Vence. «Déjeuner fantastique en famille. Moment incroyable, bonne nourriture, grand art et partie compétitive de Uno», a légendé Steve Stoute.