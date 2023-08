Beyoncé fait une demande étonnante à ses fans

Le 22 août 2023, la star américaine a publié un message sur Instagram dans lequel elle rappelle à ses admirateurs qu’elle fêtera bientôt ses 42 ans (le 4 septembre) et qu’elle aimerait une forme de cadeau de leur part. «Cette tournée a été une telle joie et alors que nous approchons des dernières dates, mon souhait pour mon anniversaire est de le célébrer avec vous habillés de vos plus fabuleuses tenues argentées pour les shows du 23 août au 22 septembre», a-t-elle écrit.

«Un stress immense»

Si ses fans sont emballés par cette idée originale, ils sont aussi paniqués à l’idée de ne pas pouvoir satisfaire leur idole. «Beyoncé me met dans un stress immense parce qu’elle veut que tout le monde soit habillé en argenté et maintenant je dois trouver une toute nouvelle tenue en moins de six jours et je ne peux pas la décevoir!» a fait savoir l’un d’eux sur les réseaux. Ils ont donc été très nombreux à se ruer sur les sites de vente de vêtements en ligne.