Pin-up : Beyoncé joue la carte du sexy rétro

La chanteuse de R&B a dévoilé jeudi son dernier clip « Why Don’t You Love Me » au public. Elle y apparaît plus glamour que jamais en femme au foyer des années soixante.

Les fans de Beyoncé avaient déjà eu droit à un aperçu des différentes tenues osées de leur star préférée avec le teaser du clip visible lundi. Dans la version intégrale de ce bonus de l’édition deluxe de son album I Am… Sacha Fierce, elle apparait en femme au foyer des années soixante qui noie son chagrin dans le Martini et les cigarettes.

Après une séance de mécanique, la femme de Jay-Z multiplie les mises en scène sexy. Elle se retrouve sur son lit dans un bustier noir ou encore en sous-vêtements dans son salon, le tout en vantant les mérites de postérieur: « I got beauty, I got class ! I got style ans I got ass». Traduisez «J’ai la grâce, j’ai la classe, j’ai du style et j’ai un beau fessier ».

Plus d’un an après la sortie de son dernier album, les admirateurs de Beyoncé peuvent encore profiter de ses atouts. Tantôt en bustier léopard pour faire les carreaux, en combinaison moulante dans son jardin ou encore en costume de soubrette lorsqu’elle fait son ménage, pas de toute la Beyoncé des années soixante est très hot.