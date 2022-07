Pochette d'album : Beyoncé presque nue pour sa «Renaissance»

Après en avoir dévoilé le premier single, la star a publié la photo qui illustrera son prochain album, attendu fin juillet.

Beyoncé a publié la photo sur Instagram. Instagram

Sorti il y a une dizaine de jours, «Break My Soul» est dans toutes les têtes et compte déjà plus de 10 millions de vues sur YouTube. Jusqu'au 29 juillet, date de sortie de «Renaissance act I», les fans de la chanteuse américaine sont donc suspendus à ses lèvres, où plutôt à son compte Instagram, où elle distribue les nouveautés au compte-gouttes pour faire durer le suspense.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, elle a ainsi dévoilé la photo qui ornera la couverture de cette nouvelle galette. On la découvre quasiment nue, seulement vêtue d'un bikini argenté signé Nusi Quero, à califourchon sur un cheval translucide et lumineux.

«La création de cet album m'a permis de rêver et de m'évader à une époque effrayante pour le monde», écrit-elle en légende de la photo. «Cela m'a permis de me sentir libre et audacieuse, à une époque où rien d'autre ne bougeait», poursuit-elle. «Mon intention était de créer un lieu sûr, un lieu sans jugement. Un endroit pour être libérée du perfectionnisme, où je n'avais pas besoin de trop réfléchir. Un endroit pour crier, se libérer, ressentir la liberté. Ce fut un beau voyage d'exploration».

Avant de conclure: «J'espère que vous trouverez de la joie dans cette musique. J'espère que cela vous incitera à lâcher prise». Et elle ajoute: «Ha! Et de vous sentir aussi unique, fort et sexy que vous l'êtes».