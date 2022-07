Photo rare : Beyoncé publie un selfie inédit avec ses enfants

«Faire cet album m'a permis de rêver et de m'évader pendant une période effrayante pour le monde. Il m'a permis de me sentir libre et aventurière à une époque où peu de choses bougeaient» : Beyoncé a expliqué que son nouvel album, «Renaissance», sorti vendredi, avait été créé dans un contexte très particulier. Et elle a tenu à remercier ceux qui ont rendu cela possible.