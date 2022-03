: Beyoncé seulement vêtue de strass et de diamants

La chanteuse a revêtu une tenue époustouflante pour la soirée privée qu'elle organisait après la cérémonie des Oscars.

«La méthode Williams» a fait parler d'elle lors de la 94e cérémonie des Oscars. Mais l'histoire retiendra moins la performance de Beyoncé dans «Be alive» que la gifle de Will Smith à Chris Rock quelques minutes avant de recevoir l'Oscar du meilleur acteur pour le film qui retrace le parcours des deux sœurs Williams.

La femme de Jay-Z s'était pourtant donnée du mal avec une mise en scène impressionnante, sur les courts californiens où les deux frangines ont sué sang et eau. Pour coller au thème, la chanteuse, ses danseuses et ses musiciens étaient tous vêtus d'un jaune rappelant la couleur d'une balle de tennis dans un ballet orchestré à la milliseconde comme la diva seule sait le faire.

La chanteuse est un vrai caméléon qui sait jongler avec les univers. C'est donc tout naturellement qu'elle s'est glissée dans une robe incroyablement glamour au moment d'accueillir ses invités au château Marmont pour une afterparty. Sa tenue toute en transparence et en cascades de paillettes bien placées était signée Celia Kritharioti. Elle portait évidemment un collier de chez Tiffany & Co dont elle est l'égérie. Les clichés postés mercredi sur Instagram ont été likés plus de 5 millions de fois.