États-Unis : Beyoncé sortira un album en juillet

Queen B a annoncé que le disque «Renaissance act I» serait disponible le 29 juillet 2022.

D’après Apple Music, la galette sera forte de 16 morceaux, dont on ignore, pour le moment, les noms. La star avait révélé en 2021 qu’elle avait passé près d’un an et demi en studio et que des nouveaux morceaux allaient prochainement être disponibles.