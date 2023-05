Sur scène, les looks de Beyoncé font le show

Combinaisons scintillantes, body asymétrique argenté, cape transparente ornée de plumes métalliques ou robe holographique, Beyoncé sait choisir ses tenues de scène. Pour sa tournée mondiale, «Renaissance Tour», qui a commencé le 10 mai à Stockholm et durera plusieurs mois , la chanteuse a enchaîné les looks de créateurs, futuristes et extravagants, mais surtout pailletés.