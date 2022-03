Liban : Beyrouth se félicite de la «victoire» contre l'EI

Les combattants de Daech ont été chassés de la zone frontalière avec la Syrie. Ils se sont réfugiés dans leur fief de Deir Ezzor.

Le président libanais et le chef de l'armée se sont félicités mercredi de la «victoire» remportée contre le groupe État islamique (EI), tout juste chassé des deux côtés de la frontière avec la Syrie.

Après une semaine de combats, cette éviction a été rendue possible à la suite d'un accord controversé stipulant l'évacuation des djihadistes du secteur frontalier vers leur fief de Deir Ezzor, dans l'est de la Syrie et à la frontière avec l'Irak.