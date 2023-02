En France : «Un bébé et un cancer»: une présentatrice de «BFMTV» brise le silence

Elle prend la parole parce qu’«en parler [lui] fait du bien» et qu’elle «espère pouvoir aider un jour d’autres femmes dans la même situation et leur transmettre un message positif». Virgilia Hess, présentatrice météo sur BFMTV a expliqué pourquoi elle était absente des plateaux. Elle vit aujourd’hui une ambivalence qu’aucune femme au monde ne voudrait traverser: «Un bébé et un cancer», explique-t-elle sur Twitter. «À la fois la vie et la maladie. Deux choses complètement antinomiques».