Banque au Luxembourg – BGL BNP Paribas veut «accélérer son développement» d'ici 2025

Alors qu'elle a été désignée «Best Bank in Luxembourg» par Euromoney pour la sixième année consécutive, BGL BNP Paribas présentait jeudi ses résultats pour l'année 2021. Avec un produit net bancaire fixé à 1621,1 millions d'euros, en hausse de 2% par rapport à 2020 et de 7% par rapport à 2019, la banque a réalisé «une très bonne performance» sur l'année, résume Béatrice Belorgey, présidente du comité exécutif. Le résultat net du groupe s'élève lui à 394,3 millions d'euros, en légère baisse par rapport à l'année précédente, conséquence d'une plus-value immobilière réalisée en 2020 qui a impacté les valeurs sur 2021. Le tout dans un contexte de hausse de l'inflation, mais de bonnes performances économiques pour le Luxembourg, une croissance positive de son PIB et de l'emploi.

Pour la banque, la dynamique commerciale a été «soutenue» dans les différents domaines d'activité. BGL BNP Paribas a effectué d'importants investissements pour améliorer l'expérience client au quotidien et renforcer «l'efficacité opérationnelle». Calquée sur l'évolution sociétale, la politique de la banque a pris un virage digital, et dans le même temps durable et environnemental. Au travers notamment de l'adhésion à la Net Zero Banking Alliance, lancée en avril 2021 par l'ONU. «Une étape décisive dans la mobilisation du secteur financier pour le climat», justifie la direction, s'engageant dans le même temps à «soutenir les transformations et projets chez ses clients», via des prêts «verts» spécifiques.

«Plus performante et agile»

Des innovations qui vont encore se renforcer, la banque, qui emploie plus de 2100 collaborateurs au Luxembourg, ayant lancé son «plan stratégique ambitieux 2022-2025». Le principe est simple: conforter toujours plus la technologie dans la déclinaison de toute l'activité, à la fois pour les équipes via, entre autres, le développement du télétravail, mais aussi pour optimiser l'expérience client. «L'objectif est de rendre notre banque encore plus performante et agile», explique Béatrice Belorgey, qui évoque, en bout de chaîne, un impact positif aussi sur «l'économie luxembourgeoise».