Place financière : BGL BNP Paribas voit ses résultats baisser de 42%

LUXEMBOURG – Au premier semestre 2010, la banque luxembourgeoise a vu son résultat net semestriel fortement baisser en un an, passant de 191 à 110,6 millions d'euros.

Piètre performance pour la BGL BNP Paribas en début d'année. La banque a vu son résultat net fondre, passant de 191 millions d'euros sur les six premiers mois de 2009 à 110,6 millions au premier semestre 2010. L’établissement luxembourgeois avance plusieurs raisons: la BGL BNP Paribas de 2010 n'est plus la même banque qu'en 2009 puisqu'elle a entamé le processus de fusion avec BNP Paribas.

La banque précise d'ailleurs que cette fusion sera effective «juridiquement au premier octobre», selon le communiqué de la banque et de manière organisationnelle à la fin octobre. Et ce rapprochement a une incidence sur les comptes. Autre élément négatif: des corrections de valeurs «dans le cadre de la cession d’une partie du portefeuille de produits structurés» et d'importants investissements.