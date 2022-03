Concert au Luxembourg : Bicep a envoyé une bonne décharge d'électro

ESCH-BELVAL – Le duo nord-irlandais, l'un des plus excitants de la scène électro, a offert un live irrésistible, mardi soir, à la Rockhal.

La machine n'aura pas été longue à se mettre en marche. Installés face-à-face, de profil, aux commandes de leurs machines respectives, Matt McBriar et Andy Ferguson attaquaient un live qui allait vite s'emballer. Au gré des visuels kaléidoscopiques et épileptiques qui habillaient la salle et des lasers qui traversaient le nouveau Club de la Rockhal - désormais surmonté de coursives - le duo natif de Belfast nous embarquait pour un trip savamment orchestré et diablement efficace.