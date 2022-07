Selon la fiancée de Khashoggi : Biden a sur les mains «le sang de la prochaine victime» du régime saoudien

La fiancée du journaliste saoudien assassiné Jamal Khashoggi a dénoncé la rencontre entre le président américain et le prince héritier saoudien, accusé d'avoir ordonné le meurtre.

Le président américain Joe Biden est arrivé vendredi en Arabie saoudite, où il a rencontré le roi Salmane et le puissant prince héritier Mohammed ben Salmane, considéré par Washington comme le commanditaire de l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Air Force One a atterri à Jeddah, dans l'ouest de l'Arabie saoudite, après un vol direct depuis Israël, une première alors que Washington cherche à normaliser les relations entre ses deux plus importants partenaires au Moyen-Orient.