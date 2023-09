Biden renforce l’encadrement des ventes d’armes à feu

Ces règles visent à clarifier la définition des personnes «impliquées dans le commerce» d’armes, pour amener les vendeurs à acquérir une licence et les obliger ainsi à vérifier les antécédents judiciaires et psychologiques de leurs acheteurs. Elles augmentent aussi le contrôle du commerce d’armes de collection et permettent en théorie au gouvernement de mieux suivre le parcours des armes enregistrées d’un propriétaire à l’autre.