Aux Etats-Unis: Biden donne un dernier coup de collier avant les «midterms»

Aux États-Unis : Biden donne un dernier coup de collier avant les «midterms»

Il s’agit de la «Social Security», qui est pour l’essentiel une assurance-vieillesse trouvant son origine dans la grande crise des années 1930, et de «Medicare», une assurance-santé fédérale destinée essentiellement aux personnes âgées, mise en place à partir des années 1960. Dans cet État du sud qui penche de plus en plus à droite, Joe Biden est venu soutenir les candidats démocrates aux postes de gouverneur et de sénateur, tous deux distancés dans les sondages. Il en a surtout profité pour marteler à l’intention de tous les Américains son message économique et social.