Guerre en Ukraine: Joe Biden autorise la livraison d'avions F-16 à l'Ukraine

Tous les États membres du G7, dont les dirigeants sont réunis pour un sommet à Hiroshima (Japon), «se préparent à mettre en place de nouvelles sanctions et barrières à l’exportation», a-t-il dit à des journalistes, sous condition d’anonymat. Ces mesures, auxquelles les États-Unis contribuent avec un ensemble «conséquent» de sanctions, vont «rendre plus difficile encore pour la Russie d’alimenter sa machine de guerre», a assuré cette même source.

Les États-Unis vont concrètement interdire les exportations américaines vers 70 entités en Russie et dans d’autres pays. Par ailleurs ils mettent en place 300 sanctions contre des cibles diverses et variées, «des personnes, des organisations, des navires et des avions», à travers l’Europe, le Moyen-Orient et l’Asie.