«Biden? Je le frapperais en plein dans ce faux nez»

À un peu plus d’un an de l’élection présidentielle américaine, progammée le 5 novembre 2024, Donald Trump était de passage dans le New Hampshire, lundi. Favori de la primaire républicaine, l’ancien président était visiblement très en forme pour son meeting à Derry. Il a, en effet, enchaîné des sorties plus surréalistes les unes que les autres. Selon le Daily Beast, Trump a notamment assuré à ses supporters qu’ils n’auraient «pas besoin de voter» lors de la présidentielle. «Ne vous inquiétez pas pour le vote. On a plein de votes», a-t-il déclaré, encourageant plutôt ses partisans à «surveiller ces électeurs», c’est-à-dire ceux du camp démocrate.