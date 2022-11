Etats-Unis: Biden marie sa petite-fille à la Maison-Blanche… à huis clos

États-Unis : Biden marie sa petite-fille à la Maison-Blanche… à huis clos

L’Association historique de la Maison-Blanche a compté que dix-huit mariages y avaient déjà été célébrés, après par exemple celui de la fille de Richard Nixon en 1971, et celui du photographe officiel de Barack Obama, Pete Souza, en 2013. La Maison-Blanche, selon la même source, a aussi accueilli à quatre reprises des réceptions pour des mariages célébrés ailleurs – par exemple celui de la fille de George W. Bush, Jenna, en 2008.

Mais c’est la première fois qu’un président y marie sa petite-fille. Les services de Joe Biden, qui fêtera dimanche ses 80 ans, ont été avares de détails sur la noce, qualifiée d’événement privé et entièrement fermée à la presse, ce qui fait débat.

«Pop»

«La presse a couvert les mariages célébrés à la Maison-Blanche, parce que ce lieu appartient au peuple américain et parce que la participation du président est un événement d’importance nationale», a critiqué sur Twitter Kelly O’Donnell, journaliste de la chaîne NBC et future présidente de l’Association des correspondants à la Maison-Blanche. Le New York Times a toutefois révélé quelques détails: les deux fiancés, qui habiteraient actuellement à la Maison-Blanche, y échangeront leurs vœux avant un déjeuner, puis une soirée de gala.