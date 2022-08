Etats-Unis: Biden organise un sommet contre l’extrémisme politique

États-Unis : Biden organise un sommet contre l’extrémisme politique

Le sommet «United We Stand» («Faisons front ensemble») doit permettre de «riposter aux effets corrosifs de la violence provoquée par la haine sur notre démocratie et la sécurité publique», a détaillé Karine Jean-Pierre, la porte-parole de la présidence. L’exécutif américain, en plus de mettre en avant son action, compte profiter de cette occasion pour «exposer une vision commune d’une Amérique plus unie», a-t-elle ajouté.