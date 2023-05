Dette américaine : Biden pense toujours «éviter le défaut» de paiement 

Les négociations sur la dette américaine sont restées tendues samedi et le président Joe Biden a prévenu qu’il ne céderait pas aux demandes «extrêmes» des républicains, mais il s’est aussi dit optimiste sur la capacité de conclure un accord dans les prochains jours. «Je pense toujours que nous serons capables d’éviter un défaut» de paiement, a-t-il assuré à des journalistes en marge du sommet du G7 à Hiroshima.

L’administration démocrate et l’opposition républicaine sont engagées dans une course contre la montre pour éviter un défaut de paiement des États-Unis. Cela pourrait se produire à partir du 1er juin, avec des conséquences potentiellement catastrophiques pour l’économie américaine, et même mondiale.