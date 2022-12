Rencontre à Washington : Biden promet à Zelensky de «renforcer» son soutien à l'Ukraine

Le peuple ukrainien reste «source d'inspiration pour le monde», a-t-il affirmé. Joe Biden a reproché au président russe Vladimir Poutine d'utiliser «l'hiver comme une arme» contre les civils en visant les réseaux d'eau et d'électricité. «Merci de la part de nos citoyens ordinaires à vos citoyens ordinaires, les Américains», a dit le chef d'État ukrainien, vêtu comme c'est désormais son habitude d'un pantalon et d'un pull kaki, et chaussé de lourdes bottines.