Diplomatie: Biden recevra les dirigeants du Japon et de Corée du Sud 

De gauche à droite: le président américain Joe Biden, le Premier ministre nippon Kishida Fumio, et le président sud-coréen Yoon Suk Yeol en mai 2023.

Joe Biden, qui s’est beaucoup investi pour réchauffer les relations historiquement difficiles entre Japon et Corée du Sud, recevra les dirigeants de ces deux pays le 18 août, a annoncé la Maison Blanche vendredi. Ce sommet trilatéral avec le Premier ministre japonais Fumio Kishida et le président sud-coréen Yoon Suk Yeol se déroulera à Camp David, une résidence de vacances des présidents américains proche de Washington.

La rencontre, qui était prévue depuis un certain temps mais dont la date n’avait pas encore été rendue publique, illustre les intenses efforts de Washington pour établir un dialogue à trois avec le Japon et la Corée du Sud, deux alliés stratégiques des Américains dans la région. Il s’agit pour la Maison Blanche, en encourageant le dialogue longtemps très difficile entre les deux pays asiatiques, de faire front commun face à la menace nord-coréenne et face à la Chine.