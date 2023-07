Etats-Unis: Biden reconnaît l'existence de sa petite-fille pour la première fois

Selon le site spécialisé People, qui cite une source proche du dossier, la résolution le mois dernier d'un litige entre Hunter Biden et Luden Roberts sur la pension alimentaire, a permis une évolution des échanges entre le couple présidentiel et leur petite-fille.

«Notre fils Hunter et la mère de Navy (l'enfant en question, ndlr), Lunden, travaillent ensemble à bâtir une relation qui sert au mieux les intérêts de leur fille, afin de préserver sa vie privée du mieux possible à l'avenir», a écrit le démocrate dans un communiqué. Joe Biden affirme que lui et son épouse Jill «ne souhaitent que le meilleur pour tous (leurs) petits-enfants, y compris Navy».