Etats-Unis: Biden va réformer la police à une date symbolique

États-Unis : Biden va réformer la police à une date symbolique

Le président américain va signer mercredi, deux ans après le meurtre de George Floyd, un décret pour encadrer davantage les forces de l’ordre fédérales.

Les États américains et les collectivités locales, dotés de pouvoirs très étendus en matière de police et de justice, seront «encouragés» à renseigner également ce registre, et pourront le consulter. Le décret interdit par ailleurs l’utilisation, toujours au niveau fédéral, de techniques d’étranglement ou de compression de la carotide, sauf dans des situations exceptionnelles. Il restreint par ailleurs la possibilité d’entrer dans un lieu sans sommation.

L’administration Biden va également demander aux agences fédérales de maintien de l’ordre de généraliser l’utilisation de caméras corporelles lors d’arrestations ou de fouilles, et de diffuser les images rapidement en cas d’accident mortel. Le décret impose aussi de ne recourir à la force létale que lorsque c’est «nécessaire», et restreint l’utilisation d’équipements militaires lors d’opérations de police.

Date symbolique

«Si la nation veut guérir, nous devons reconnaître que les interactions mortelles avec les forces de l’ordre touchent de façon disproportionnée les personnes noires ou à la peau foncée», a commenté la Maison-Blanche. Joe Biden, dans sa campagne pour la présidentielle, avait promis une profonde réforme de la police, passant par la loi et non pas par l’instrument, plus limité, du décret qui ne s’impose qu’à l’échelon de l’Administration fédérale. Mais le président démocrate, dont le parti ne dispose pas d’une majorité parlementaire suffisante, n’a pas réussi, à la grande déception des associations de lutte contre le racisme et contre les violences policières.