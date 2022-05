Diplomatie : Biden veut raviver la puissance américaine en Asie

Après une première étape en Corée du Sud, le président américain Joe Biden a rencontré lundi le Premier ministre japonais.

Les responsables américains décrivent le Japon et la Corée du Sud comme les chevilles ouvrières du dispositif américain face à la montée en puissance de la Chine, et comme des partenaires d’une alliance dirigée par l’Occident pour isoler la Russie après son invasion de l’Ukraine. «Le Japon est une puissance mondiale clé» et «l’alliance entre les États-Unis et le Japon est de longue date la pierre angulaire de la paix et de la prospérité dans l’Indo-Pacifique», a déclaré Biden après sa rencontre avec Kishida.