Guerre en Ukraine: Biden réaffirme à Zelensky son soutien à l’Ukraine

«La situation dans la région d’Odessa est très difficile. Après les frappes de la nuit par des drones iraniens, Odessa et d’autres villes et villages de la région sont plongés dans l’obscurité», a déclaré Volodymyr Zelensky dans sa vidéo quotidienne sur les réseaux sociaux. «À cette heure, plus d’un million et demi de personnes de la région d’Odessa sont sans électricité. Seules les infrastructures essentielles sont connectées – quand il est possible d’avoir de l’électricité», a-t-il ajouté.