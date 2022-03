Ligue 1 : Bielsa devrait être coach du LOSC dès juin prochain

Après le recrutement de Franck Passi «El Local», le LOSC du luxembourgeois Gerard Lopez s'apprête à faire venir «El Loco» Marcelo Bielsa.

Franck Passi, ami de Marcelo Bielsa, a été nommé mardi. AFP

Selon une information de RMC Sport, la venue de Franck Passi sur le banc du LOSC, annoncée ce mardi, n'est qu'une annonce de transition avant d'officialiser celle, beaucoup plus attendue, de Marcelo Bielsa. «Oui, Franck Passi va remplacer Patrick Collot, une décision qui s'inscrit dans un cadre plus large»: en annonçant le changement d'entraîneur en ces termes, Gérard Lopez, président-propriétaire de Lille, a laissé planer l'hypothèse d'une venue de Marcelo Bielsa, dont Passi fut adjoint à Marseille. A l'OM, Passi, 50 ans, était surnommé «El Local», éternel adjoint des entraîneurs, d'Elie Baup à «El Loco» Bielsa, en passant par José Anigo et Michel. Passi fut même numéro un sur le banc de l'Olympique de Marseille, avant de devoir céder sa place à Rudi Garcia, quand le club passa entre les mains de son nouveau propriétaire américain Frank McCourt cet automne.

Le technicien fait maintenant subir le même sort à Patrick Collot, 49 ans, qui va retourner s'occuper de la formation du Losc, selon différents médias. Collot, qui assurait l'intérim sur le banc depuis fin novembre et le renvoi de Frédéric Antonetti, ne se faisait guère d'illusions sur son sort. Il répétait qu'il resterait en place jusqu'en juin «si les résultats sont convenables». Mais il vient de subir trois revers consécutifs et Lille pointe à une peu flatteuse 17e place de L1, à un point de la place de barragiste et trois de la relégation. Quand Lopez était devenu officiellement propriétaire-président du club le 26 janvier, Lille était 14e. Le déclin sportif ne pouvait perdurer.

«Bielsa m'a parlé de Lille»

Évidemment, la formule de Lopez - «un cadre plus large» - pour confirmer l'arrivée de Passi va relancer la rumeur Bielsa. Selon RMC, son rôle sera de préparer le terrain pour la venue de Bielsa, qui aurait donné son accord pour venir en juin. Lors de la passation de pouvoirs symbolique le 13 janvier entre l'ancien président Michel Seydoux et Lopez, l'homme d'affaires luxembourgeois avait entretenu le suspense sur le poste d'entraîneur. Le business-man, passé par la Formule 1 avec l'écurie Lotus, avait ainsi décrit Bielsa comme son «ami». «Il y a 50% de chances qu'il vienne», avait-il déclaré plus tard dans Téléfoot.

Une confession récente de Passi sur RMC fut même plus troublante: «On a parfois des petites discussions téléphoniques qui sont toujours très enrichissantes (avec Bielsa). Marcelo Bielsa m'a parlé de Lille mais pour l'instant, on ne parle que de foot. Est-ce que ça pourrait l'intéresser? Il se renseigne. Marcelo est quelqu'un qui se renseigne énormément. Il prend le temps.» En attendant de voir éventuellement un jour Bielsa s'asseoir sur sa célèbre glacière devant le banc du Losc, Passi va devoir redonner du mordant aux Dogues. Et il aura sans doute déjà coché un rendez-vous dans son calendrier: la réception de Marseille en L1 le week-end du 18 mars. Et d'autres gros morceaux comme Nice, le week-end du 18 avril ou encore un déplacement à Monaco le 13 mai pour la 37e et avant-dernière journée.