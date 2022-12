Accords mets et pains: Bien choisir ses pains pour accompagner son repas de Noël

Il n’y a pas que les boissons que l’on accorde avec son repas de Noël. Le pain aussi a son importance. Dans le Elle français, Mickaël Reydellet, fournisseur officiel de l’Élysée et dont la boulangerie a été élue Meilleure baguette de Paris 2016, présente ses astuces pour bien choisir son pain selon son menu.

Pour les entrées

Avec les produits iodés comme l’huître , le saumon et les crevettes, le boulanger préfère la farine de seigle, même si son goût fort peut parfois masquer le goût de l’aliment qu’ elle accompagne. Un pain de seigle feuilleté sera parfait, car le beurre adoucit le goût du seigle.

Pour le foie gras, on peut opter pour un pain d’épices, du pain aux figues ou du pain blanc. Également interrogé par le magazine, le boulanger parisien Eric Kayser conseille de toaster les tranches avant de les servir.

Avec le plat

Les coquilles Saint-Jacques, la dinde et le chapon iront bien avec un pain à la saveur douce et neutre, comme une baguette tradition. On peut aussi orienter son choix vers un pain au pavot ou au sésame. Avec des champignons, un pain de campagne accentuer a le ur goût boisé .